2018-09-19T11:52:44+03:00
Происшествия

Мужчина выжил после того, как его насквозь проткнуло трубой в ДТП

Норильчанин Антон М. пришел в себя, спустя десять дней [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чтобы спасти мужчину, сначала отпилили трубу Фото: соцсетиЧтобы спасти мужчину, сначала отпилили трубу Фото: соцсети
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В Норильске (Красноярский край) врачи вот уже десять дней борются за жизнь 31-летнего Антона М. (имя изменено – прим.Ред), которого во время ДТП насквозь пронзила труба диаметром около 10 сантиметров. Накануне Антон пришел в сознание, и, пожалуй, даже этот можно считать чудом! Напомним, в жуткую аварию мужчина попал 9 сентября в Талнахе (пригород Норильска). Фото с места ДТП шокировало абсолютно всех: труба сначала насквозь прошила Ауди А4, а затем и левое плечо Антона.

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- ДТП произошло около 7.00 утра, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск об обстоятельствах аварии в ГИБДД. – Мужчина не справился с управлением и наскочил сначала на правое, а затем на левое дорожное ограждение. Потом слетел с дороги и напоролся на эту трубу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Полицейские и медики, которых первым делом вызвали на место аварии, говорят, что сталкиваться им именно с такими травмами при авариях приходится не часто. Чтобы спасти Антона, для начала пришлось отпилить трубу. Доставили его в Норильскую межрайонную больницу №1, в отделение реанимации. Мужчина был без сознания, и никаких прогнозов врачи не давали. Ответ, в прочем, и сейчас один: «Состояние тяжелое, о перспективах говорить рано».

Водитель получил страшные травмы Фото: соцсети

Водитель получил страшные травмы Фото: соцсети

Известно, что ради спасения жизни Антону удалили легкое. Врачи к типичным этот случай не относят, и статистику выживания после таких травм не ведут. Однако сталкивались еще не с таким. К примеру, несколько лет назад в Краевую больницу в Красноярске попал мужчина с табуреткой в голове, спустя некоторое время - другой, у него в голове была пуля. Оба выжили. Так что есть шанс и у Антона.

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Поначалу эту история мало чем привлекала внимание: под Минском возле «Линии Сталина» упал паратрайк: это дельтаплан, только вместо крыльев - парашют-крыло. В МЧС Беларуси скромно уточнили: «Мужчина-пилот получил травму плеча, его состояние удовлетворительное», и приложили фотографию самого дельтаплана. Но вскоре появились шокирующие фото самого потерпевшего, от которых - мурашки по коже (подробности).

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