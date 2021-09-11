На севере Красноярского края начался отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края с началом сентября начался и отопительный сезон. Тепло в квартирах и учреждения в Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах, а также в Норильске и ряде населенных пунктов Туруханского и Мотыгинского районов.

В правительстве края привели цифру: в этом году на подготовку к зиме предприятия ЖКХ и энергетики направили более 15 миллиардов рублей. Из краевого бюджета было выделено 440 миллионов. В Назарово провели масштабный ремонт водопровода, в Зеленогорске обновили сети водоснабжения и канализации, в Кежемском районе закупили дизельные электростанции и автоцистерны для обеспечения питьевой водой, в Балахтинском районе капитально отремонтирована водонапорная башня и приобретен блок механической очистки сточных вод.

Решение о начале отопительного периода принимает муниципалитет, если в течение пяти дней подряд температура воздуха не поднимается выше 8 градусов. По такому принципу определяют запуск отопления и в Красноярске. Предварительно с 20 сентября. Но последнее слово все равно останется за погодой.