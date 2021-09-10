В Красноярске устанавливают памятник Павлу Федирко. Фото: Новости ТВК

В Красноярске монтируют памятник Павлу Федирко. Для монумента выбрали парк имени 400-летия Красноярска. Завершить работы должны к понедельнику 13 сентября – это дата рождения бывшего первого секретаря крайкома КПСС, сообщают «ТВК Красноярск». В этом году самому известному руководителю края советского периода исполнилось бы 89 лет. Он скончался 9 августа 2019 года.

Напомним, Павел Федирко личность для Красноярска и региона легендарная. Он руководил краем 15 лет – с 1972 по 1987 годы. При Павле Стефановиче и во многом благодаря ему выросли новые микрорайоны Красноярска - Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка. Был создан институт искусств, театр оперы и балета, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец труда, Дворец пионеров, театр музыкальной комедии. Развивались города - Шарыпово, Кодинск, Сосновобрск, Талнах, Лесосибирск, Саяногорск. Заработали десятки крупных предприятий, аэропорты Емельяново и Черемшанка.

С 1987-го года Павел Федирко жил и трудился в Москве. А похоронен он на Аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске, в городе, которому отдал всего себя.