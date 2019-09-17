2019-09-17T07:43:28+03:00
Общество

Октябрьский мост Красноярска назовут в честь Павла Федирко

Для края он был настоящей легендой
Ася ЖУКОВА
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Октябрьский мост Красноярска назовут в честь Павла Федирко. Фото: Мария ЛЕНЦ, сайт краевого правительства.Октябрьский мост Красноярска назовут в честь Павла Федирко. Фото: Мария ЛЕНЦ, сайт краевого правительства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Октябрьскому мосту Красноярска решено присвоить имя Павла Стефановича Федирко. Об этом стало известно на заседании горсовета. За переименование «переправы» проголосовали единогласно.

Павел Стефанович умер 9 августа 2019 года. Ему было 86 лет. Когда проходила церемония прощания, губернатор Александр Усс предложил увековечить имя Федирко, назвав его именем Октябрьский мост. Эту идею горсовет принял и поддержал. Официальная дата переименования моста пока не называется.

Напомним, Павел Стефанович Федирко личность для Красноярска и региона легендарная. Сам из казаков, родился в станице Екатериновская Краснодарского края 13 сентября 1932 года. После окончания Ростовского институт инженеров ЖД транспорта переехал на север. Начинал работу мастером завода Норильского комбината. Потом стал главным инженером.

А с 1972-го по 1987-й принял руководство краем, был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

При Павле Стефановиче и во многом благодаря ему «выросли» новые микрорайоны Красноярска - Северный, Солнечный, Пашенный, Ветлужанка. Был создан институт искусств, театр оперы и балета, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец труда, Дворец пионеров, театр музыкальной комедии. Развивались города - Шарыпово, Кодинск, Сосновобрск, Талнах, Лесосибирск, Саяногорск. Заработали десятки крупных предприятий, аэропорты Емельяново и Черемшанка.

С 1987-го года Павел Федирко жил и трудился в Москве. А похоронен он на Аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске, в городе, которому отдал всего себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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