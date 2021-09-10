Межрегиональному Лесопожарному центру могут присвоить имя погибшего Евгения Зиничева

Красноярскому Лесопожарному центру могут присвоить имя погибшего Евгения Зиничева. Фото: ГУ МЧС России

Межрегиональному Лесопожарному центру в Красноярске могут присвоить имя министра МЧС России Евгения Зиничева. С таким предложением выступил губернатор края Александр Усс. Он принял участие в церемонии прощания с героически погибшим главой МЧС России в Санкт-Петербурге.

Губернатор Красноярского края выразил надежду, что федеральные коллеги поддержат его инициативу. В своем Instagram Александр Усс написал, что Евгений Зиничев сделал многое для развития системы защиты от ЧС в Красноярском крае.

Напомним, новый Лесопожарный центр создан в этом году для борьбы с лесными пожарами в отдаленных и труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока. На комплектование комплекса ушло 5 миллиардов рублей.

По планам уже в следующем году специалисты центра, оснащенного современной спецтехникой и авиацией, начнут оказывать действенную помощь в тушении возгораний в лесах региональным службам.