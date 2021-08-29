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Общество29 августа 2021 8:15

Американец прилетел в Красноярск, чтобы увидеть легендарный самолет «Дуглас С-47»

Тимоти Шволби в молодости сам работал автомехаником на заводе, где производились воздушные судна этой марки
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Американец прилетел в Красноярск, чтобы увидеть легендарный самолет «Дуглас С-47». Фото Красноярского краевого отделения РГО

Американец прилетел в Красноярск, чтобы увидеть легендарный самолет «Дуглас С-47». Фото Красноярского краевого отделения РГО

Американец Тимоти Шволби пролетел через полмира, чтобы своими глазами увидеть самолет-легенду «Дуглас С-47». У этой летательной машины огромная история: она была задействована в Великой Отечественной войне, перевозила простых пассажиров после окончания боевых действий и чудом уцелела во время жесткой посадки.

Об этом экземпляре Школби узнал, прочитав об уникальной международной экспедиции в Красноярском крае по эвакуации самолета из таймырской тундры. Для него это очень значимое событие, ведь всю свою юность он проработал автомехаником на заводе «Дуглас» и всей душой любит эти самолеты.

- Самолет был получен во время Великой Отечественной войны из США по программе «Аляска-Сибирь», потом летал на гражданских рейсах в Красноярском крае, а в 1947 году совершил аварийную посадку и, благодаря пилоту Максиму Тюрикову, удалось спасти всех пассажиров. Американец загорелся идеей обязательно побывать в Красноярске, посмотреть на легендарный самолёт и пообщаться с участниками экспедиции, - рассказали в красноярском отделении Русского географического общества.

Однажды самолет совершил жесткую посадку. Пассажиры выжили благодаря пилоту. Фото Красноярского краевого отделения РГО

Однажды самолет совершил жесткую посадку. Пассажиры выжили благодаря пилоту. Фото Красноярского краевого отделения РГО

Сам Шволби, оказавшись в Сибири, выразил свое восхищение тем , с каким трепетом в Красноярске относятся к истории.

- Мне рассказали, что “Дуглас” станет одним из ключевых экспонатов в будущем "Парке-музее освоения Севера" на острове Молокова. Уверен, очень много людей со всего мира приедут в Красноярск, чтобы посмотреть и прикоснуться к этой истории, - сказал Тимоти Шволби.

Всю свою юность американец проработал автомехаником на заводе «Дуглас» и всей душой любит эти самолеты. Фото Красноярского краевого отделения РГО

Всю свою юность американец проработал автомехаником на заводе «Дуглас» и всей душой любит эти самолеты. Фото Красноярского краевого отделения РГО

В дар будущему музею американский гость передал редкие почтовые карточки, связанные с историями самолетов «Дуглас».

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