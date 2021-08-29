Американец прилетел в Красноярск, чтобы увидеть легендарный самолет «Дуглас С-47». Фото Красноярского краевого отделения РГО

Американец Тимоти Шволби пролетел через полмира, чтобы своими глазами увидеть самолет-легенду «Дуглас С-47». У этой летательной машины огромная история: она была задействована в Великой Отечественной войне, перевозила простых пассажиров после окончания боевых действий и чудом уцелела во время жесткой посадки.

Об этом экземпляре Школби узнал, прочитав об уникальной международной экспедиции в Красноярском крае по эвакуации самолета из таймырской тундры. Для него это очень значимое событие, ведь всю свою юность он проработал автомехаником на заводе «Дуглас» и всей душой любит эти самолеты.

- Самолет был получен во время Великой Отечественной войны из США по программе «Аляска-Сибирь», потом летал на гражданских рейсах в Красноярском крае, а в 1947 году совершил аварийную посадку и, благодаря пилоту Максиму Тюрикову, удалось спасти всех пассажиров. Американец загорелся идеей обязательно побывать в Красноярске, посмотреть на легендарный самолёт и пообщаться с участниками экспедиции, - рассказали в красноярском отделении Русского географического общества.

Однажды самолет совершил жесткую посадку. Пассажиры выжили благодаря пилоту. Фото Красноярского краевого отделения РГО

Сам Шволби, оказавшись в Сибири, выразил свое восхищение тем , с каким трепетом в Красноярске относятся к истории.

- Мне рассказали, что “Дуглас” станет одним из ключевых экспонатов в будущем "Парке-музее освоения Севера" на острове Молокова. Уверен, очень много людей со всего мира приедут в Красноярск, чтобы посмотреть и прикоснуться к этой истории, - сказал Тимоти Шволби.

Всю свою юность американец проработал автомехаником на заводе «Дуглас» и всей душой любит эти самолеты. Фото Красноярского краевого отделения РГО

В дар будущему музею американский гость передал редкие почтовые карточки, связанные с историями самолетов «Дуглас».