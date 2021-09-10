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Политика10 сентября 2021 6:35

Ирина Отводникова назначена замминистра тарифной политики Красноярского края

Приказ о вступлении в должность подписал председатель правительства Юрий Лапшин
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Ирина Отводникова назначена замминистра тарифной политики Красноярского края

Ирина Отводникова назначена замминистра тарифной политики Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новое назначение в правительстве Красноярского края. Пост зампредседателя министра тарифной политики Красноярского края заняла Ирина Отводникова. Ранее она находилась в кадровом резерве региона.

Распоряжение о назначении Проводниковой подписал первый заместитель губернатора края – председатель правительства Юрий Лапшин.

Как сообщили в краевом правительстве, бумаги были подписаны 7 сентября. Сейчас новая госслужащая уже приступила к исполнению своих обязанностей. Контракт с ней заключен на два года.

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