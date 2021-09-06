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Политика6 сентября 2021 11:09

Козупица назначен зампредседателя правительства Красноярского края

К своим рабочим обязанностям он приступил к 4 сентября
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Козупица назначен зампредседателя правительства Красноярского края

Козупица назначен зампредседателя правительства Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одним заместителем председателя правительства Красноярского края назначен экс-министр строительства региона Сергей Козупица. Решение о назначении было подписано губернатором Александром Уссом.

На своем новом посту Сергей Козупица будет решать вопросы ведомств, связанные со строительством. Также ему предстоит координировать работу госорганов при ликвидации чрезвычайных ситуаций и для обеспечения пожарной безопасности, функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов бюджетной сферы в чрезвычайных условиях.

Сергей Козупица занимал руководящие должности с 2000 года. На его счету работа в Земельной кадастровой палате по краю, Федеральной кадастровой палате Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по краю и Росреестре. С 2014 года он работал заместителем министра строительства Красноярского края. С 1 января 2018 года - министром строительства Красноярского края.