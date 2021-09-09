Артисты музыкального театра выступят на сцене московского театра «Геликон-опера»

Лайт-оперу «Мертвые души». Фото: Красноярский музыкальный театр

Артисты, костюмеры, постижеры и работники сцены Красноярского музтеатра выступят в Москве. 13 сентября в 19.00 на сцене театра «Геликон-опера» в рамках Шестого Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» они представят лайт-оперу «Мертвые души» композитора Александра Пантыкина и автора либретто Константина Рубинского.

Это история о загадочной русской душе, которую авторы исследуют через произведения и персонажей Николая Гоголя. В ней присутствуют все масти проходимцев и плутов: бюрократия, мошенничество, взятки, подделка денежных знаков, и хочется узнать ответ на вопрос: за кем останется партия?

Премьера постановки состоялась в июне 2017 года. За это время спектакль вошёл в лонг-лист Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» 2018 года – «Самые заметные спектакли 2016-2017 годов», отмечен четырьмя Хрустальными масками ежегодного регионального фестиваля Красноярского края «Театральная весна», а также сменил не один состав исполнителей.

«Мы везём на фестиваль сложное и очень важное для нас произведение. В своё время оно стало одним из этапных для развития театра в части расширения жанрового разнообразия и профессионального роста артистов. Здесь важно каждое слово, важен смысл и, конечно же, завораживающая музыка, которую уже оценили наши красноярские зрители. И нам очень приятно, что этот философский спектакль совсем скоро сможет увидеть и московская публика», – отмечает директор театра Наталья Русанова.

Фестиваль «Видеть музыку» продлится два месяца. Он объединит в своей афише более 40 постановок российских музыкальных театров и, по задумке организаторов, станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены. Вместе с красноярцами свои спектакли представят коллеги из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Сыктывкара, Калининграда, Северска и других городов.