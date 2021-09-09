В Красноярске с Коммунального моста упал мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с Коммунального моста упал мужчина. Информацию очевидцев подтвердили в КГКУ «Спасатель». Произошло это накануне, 8 сентября, около 10 часов утра. Предварительно известно, что на втором пролете моста пожилой человек перебрался через перила, а затем оказался в воде. Здесь основное русло реки, большая глубина, плюс вода холодная. В результате, когда мужчину нашли спасатели на катере, помочь ему уже было нельзя. Тело передали в полицию для дальнейших действий, там в первую очередь установят личность погибшего, затем возможные причины, по которым он оказался на мосту.

Напомним, что 6 сентября там же, на Коммунальном мосту очевидцы заметили горожанина, который находился у перил и смотрел вниз на воду. Вызвали спасательную службу и в результате мужчину сняли и передали полиции, а затем медикам.