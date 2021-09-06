Красноярские спасатели предотвратили самоубийство на мосту Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшее воскресенье, 5 сентября, красноярские спасатели не дали покончить с собой горожанину. Мужчина в растрепанных чувствах стоял возле перил Коммунального моста.

Очевидцы сразу же связались со спецслужбами. Человек нуждался в помощи, и как можно скорее.

В итоге закончилось все благополучно. Отчаявшегося и почти решившегося на роковой шаг мужчину сняли с моста. После этого профилактическую беседу с ним проводили уже в полиции, откуда его направили в больницу. Было ли это расстройство психики или последствие приема запрещенных препаратов, решат врачи после того, как их новый пациент сдаст все анализы.