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Общество6 сентября 2021 8:34

Красноярские спасатели предотвратили самоубийство на мосту

С наступлением осени количество людей, желающих уйти из жизни, традиционно возрастает
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярские спасатели предотвратили самоубийство на мосту

Красноярские спасатели предотвратили самоубийство на мосту

Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшее воскресенье, 5 сентября, красноярские спасатели не дали покончить с собой горожанину. Мужчина в растрепанных чувствах стоял возле перил Коммунального моста.

Очевидцы сразу же связались со спецслужбами. Человек нуждался в помощи, и как можно скорее.

В итоге закончилось все благополучно. Отчаявшегося и почти решившегося на роковой шаг мужчину сняли с моста. После этого профилактическую беседу с ним проводили уже в полиции, откуда его направили в больницу. Было ли это расстройство психики или последствие приема запрещенных препаратов, решат врачи после того, как их новый пациент сдаст все анализы.