В Туве браконьер поймал краснокнижных разносчиков чумы, чтобы съесть Фото: ИВАНОВА Диана

В Туве инспекторы ГИБДД остановили для проверки иномарку. И нашли в багажнике пять тушек крупного полевого сурка – тарбагана. Этот грызун относится ко второй группе статуса редкости и занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва.

По данному факту полиция проводит проверку. За незаконную охоту 36-летний житель города Чадана может пойти по статье «Незаконная хота», а это до двух лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

Однако проблема не только в браконьерстве. Мужчина признался, что отловил грызунов капканом, чтобы приготовить из него еду для себя и семьи. Тарбаган опасен тем, что на его коже живут блохи – переносчики таких смертельно опасных заболеваний, как бубонная чума, сибирская язва.

Год назад в двух районах республики были зафиксированы возбудители чумы. По тревоге туда были направлены специалисты, которые обследовали население одного из сел и десятка чабайнских стоянок. Медики провели экстренную вакцинацию более трех тысяч человек.