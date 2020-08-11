Сразу в двух районах Тувы зафиксировали появление возбудителей чумы Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу в двух районах Тувы зафиксировали появление возбудителей чумы – в Овюрском и Монгун-Тайгинском. Оба кожууна на юге граничат с Монголией. Общая площадь очагов составляет 340,1 квадратных километров. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Расклад такой, что в Монгун-Тайгинском районе в опасном секторе на площади 55,5 квадратных километра находятся 8 чабанских стоянок, на них проживают 51 человек. Среди них 16 детей.

В поселке Хандагайты, это административный центр Овюрского района, живут более 3 тысяч человек. Учитывая высокую численность населения, зоологической группой Овюрского эпидотряда в срочном порядке была проведена барьерная дезинсекция 4 тысяч гектаров вокруг поселка.

Сейчас специалисты продолжают собирать и исследовать биоматериалы на предмет возбудителя опасного заболевания. Медики проводят срочную вакцинацию – на 11 августа уже привиты от чумы 2,5 тысячи взрослых и 623 ребенка.

Откуда в Туве чума? Удивляться не приходится. Чуть ранее сообщалось о нескольких случаях заболевания в соседней Монголии. В июле там даже умер 15-летний подросток. Ел блюдо из тарбагана – степного сурка. Местные жители периодически охотятся на них, мясо употребляют в пищу. А ведь именно тарбаган представляет опасность – переносят возбудителей чумы. Тувинские эпидемиологи внимательно следят за тем, что происходит у соседей, по ту сторону государственной границы, и готовы оперативно реагировать.

Несмотря на то, что чума – страшное заболевание, от которого в средние века вымирали целые города, сегодня она достаточно легко лечится. Смертность не превышает 10 %. Но для этого необходимо вовремя начать лечение. А еще лучше принять профилактические меры.