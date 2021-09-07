В Красноярске стадо коров бродит среди могил на Бадалыке. Стоп-кадр видео

Мраморные постаменты с именами и портретами усопших, кресты, могильные плиты, оградки, венки. И вдруг среди этой тишины – стадо коров. Буренки бродят между могилами, поедая траву, тут же гадят. Такую картину заметили красноярцы, которые пришли на Бадалык, видимо, чтобы навестить своих близких, ведь обычно на погост ради праздного любопытства не гуляют. Сняли видео и прислали в «Новости ТВК».

Очевидцы говорят, что видели как минимум 10 животных. Собственно, сами коровы наверняка из поселка Бадалык, который находится по другую сторону дороги от кладбища. Для этих животных никакая даже самая скоростная трасса не проблема. Но каким образом они очутились на территории погоста, через ворота или нашли брешь в стене? В любом случае владельцы могут получить штраф за то, что скот пасется в неположенном месте.

Напомним, что три недели назад в столице Хакасии бродячие буренки в количестве более 130 голов забрели на территорию аэропорта. Фермеру за такой недогляд пришлось давать объяснение в полиции.