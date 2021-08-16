В столице Хакасии стадо коров захватило территорию аэропорта Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии стадо коров забрело на территорию аэропорта. Можно представить себе, какой беспорядок устроили там 130 животных. Подробности рассказали в пресс-службе Сибирского управления МВД на транспорте.

Ферма, на которой живут буренки, находится неподалеку, в Усть-Абаканском районе. Минувшей ночью животные сломали ограждение загона и отправились гулять по полям. Миновали автодорогу, вышли к аэропорту. Здесь они расположились на парковке, не обращая внимания на сигналы автомобилистов.

Администрация обратились в транспортную полицию. Чтобы прогнать непрошеных гостей, пришлось прибегнуть к громкоговорителю на служебной машине. В конце концов стадо убрать. Нерадивого владельца установили быстро, им оказался 60-летний фермер. Теперь ему придется отвечать за своих коров – полицейские собрали материалы для привлечения к административной ответственности. Сумма штрафа не уточняется, но наверняка мужчина задумается впредь о надежности своих заборов.