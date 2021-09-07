В Красноярске с набережной убирают «Рушник». Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске с центральной набережной убирают арт-объект под названием «Рушник». Его смонтировали в 2014 году, изначально конструкция представляла собой деревянные мостки, спускающиеся к воде, с лежаками, скамейками и столиком. Арт-объект был размещен на подиуме около стены, позже его перенесли ближе к Центральному парку и дополнили деревянной террасой.

За семь лет срок службы деревянной конструкции вышел, она покосилась и уже не соответствует эстетическим нормам. К тому же наводнение в начале лета оставило свой след. Поэтому и было принято такое решение. До конца недели специалисты Красгосрпарка очистят территорию полностью. На том мечте появится что-то новое.

А пока один арт-объект демонтируют, другой устанавливают: в Сказочном сквере на улице Матросова появились деревянные кубы с надписями-цитатами о Сибири и сибиряках.