Новая школа для новых людей!

Фото: предоставлено организаторами КС

30 августа в Новосибирске состоялся «круглый стол» о современном образовании.

В обсуждении принимали участие представители профессионального сообщества, представители партий, общественники, блогеры и журналисты. Представители от Красноярска так же приняли участие в важном для будущего страны разговоре.

Новые самостоятельные

«Модель российского образования: причины и ходы решения низкой конкурентоспособности» — так назывался круглый стол, который собрал в Новосибирске специалистов сферы образования.

Вёл мероприятие Артём СОЛОВЕЙЧИК, эксперт в области образования, руководитель профильного комитета партии «Новые люди», который и задал тональность дискуссии: образование пережило болезнь «стабильности». В 90-е глаза учителей горели энергией, учениками никто не руководил, все делали то, что считали нужным. Такой подход породил авторскую педагогику. Сейчас школы и вузы не готовят самостоятельных людей, хотя у современных родителей есть такой запрос.

Фото: предоставлено организаторами КС

Включение России десятку стран мира по качеству общего образования заявлено целью нацпроекта «Образование». Отечественные учёные предложили свою стратегию, и российское образование поднялось до 14 места во всемирном рейтинге качества образования.

Но с каждым годом наши результаты в системе Pisa (Международной программы по оценке образовательных достижений) падают и сегодня российское образование занимает лишь37 место.

Учителей не хватает, учеников – с избытком

Артём Соловейчик привёл цифры, характеризующие проблему: на одной ставке работают всего 5% педагогов, на полторы ставки вынуждены трудиться 65% учителей. И 30% приходится на работников школ, работающих на две ставки. Зарплата за две ставки – 42 тысячи рублей. Именно столько платят за 36 часов у доски, проверку домашних заданий и контрольных. В 1996 году на школы и вузы приходилось 1,8 млн учителей. Сегодня их втрое меньше.

Старый СанПиН разрешал набирать в один класс не более 25 детей. Согласно новым требованиям в классе могут обучаться до 35 человек, если расширить помещения.

— В России сильные педагоги и школы. Другое дело, что при всех этих изменениях это вынужденный переход на полторы, две ставки. В Москве ещё семь лет назад было 1 600 школ. Сейчас у нас 400: по 15 тысяч детей в одном комплексе. Директор иногда даже не знает своих учителей, — сетует Артём Соловейчик.

Единый государственный контроль

Еще одна проблема в российском образовании – тотальный контроль после введения ЕГЭ в 2004 году. Тогда экзамен проходил в экспериментальном формате. Результаты первого тестирования поразили учителей: 40% учеников получили двойки по математике. После этого было принято считать за норму не более 5% «двоек».

— Одни делают вид что учат, другие — что учатся. Контроль превышает все разумные приделы, и в нем живет школа. Такое ощущение, что мы породили огромное количество правил, — считает Соловейчик. — Когда результаты ЕГЭ начали формировать рейтинг школ, многие выпускники стали списывать, потому что хорошие результаты нужны всем. Тогда в России ввели военную организацию по сдачи ЕГЭ: в кабинетах установили камеры, утвердили строгий режим.

Дать учителям и детям свободу

Новые люди подвели итоги круглого стола. Здесь считают, что правила, по которым проходит ЕГЭ, должны быть мягче и дети должны иметь возможность сдать экзамен с нескольких попыток. Что же касается учительской ставки - она должна быть стабильной и составлять 75 тысяч рублей в месяц, а педагоги не должны работать сверх нормы.

Например, по мнению блогера Ольги Рычковой, кандидата в депутаты краевого парламента, школе мешает бюрократия: «Учителям приходится заполнять отчёты, а не заниматься детьми. Та же проблема в высшем образовании — программам не хватает практики. Нужно избавить педагогов от бумажной рутины, чтобы они обучали детей, а не отчитывались перед чиновниками».

— И главное: школа должна быть безопасной со всех точек зрения, — поддерживает коллегу Иван КОРОСТЕЛЕВ, кандидат в депутаты Госдумы. — В том числе и в отношении питания наших учеников. Этот вопрос должны решать специализированные предприятия, а не частники, выигравшие конкурс за счет демпинга или коррупции.