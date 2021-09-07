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Общество7 сентября 2021 9:51

В Красноярске на Судостроительной обустроили сквер

Там уложили новую брусчатку, асфальт, установили освещение
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Судостроительной закончили благоустройство сквера. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере установили новые скамейки, удобные стулья со спинками и несколько столов для настольных игр. Уложена новая брусчатка, а на основных пешеходных дорожках установлены светодиодные светильники.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Как отмечают в администрации, во время работ все деревья были сохранены, а газон, который повредили в ходе работы, был восстановлен подрядчиками. Для граждан с повышенными потребностями на входе и выходе в сквер предусмотрены скаты с понижением «в ноль».