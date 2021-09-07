Роспотребнадзор опубликовал результаты проб воздуха в августе в Красноярске

В Роспотребнадзоре рассказали, какой воздух был в Красноярске в августе Фото: Мария ЛЕНЦ

В воздухе Красноярска в августе снова было зафиксировано превышение по загрязняющим веществам. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярску. Результаты тестов опубликованы в телеграм-канале ведомства.

В августе специалисты управления исследовали по 20 загрязняющим веществам 1078 проб воздуха, взятых в разных районах города. Выяснилось, что норматив превышен в 1,8% отобранных проб:

– взвешенных частиц РМ10 по максимально-разовым концентрациям от 1,1 до 1,2 ПДКмр*; по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 4,6 ПДКсс**;

– взвешенных частиц РМ2,5 по максимально-разовым концентрациям от 1,1 до 2,1 ПДКмр; по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 7,6 ПДКсс.

В единичных исследованиях воздуха специалисты зарегистрировали превышения бенз(а)пирена (1,4 ПДКсс) и взвешенных веществ (1,6 и 1,7 ПДКсс).

Повышенные концентрации загрязняющих веществ в воздухе Красноярска также объясняются смогом от лесных пожаров в Якутии.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, по другим исследованным загрязняющим веществам превышений не выявили.

* - ПДКмр - максимальная разовая предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе. При ее вдыхании в течение 30 минут не должна вызывать никаких реакций в организме.

**- ПДКсс - среднесуточная предельно допустимая концентрация. Не должна оказывать на человека вредного воздействия при вдыхании в течение очень длительного времени (месяцы, годы).