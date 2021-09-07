Из-за коронавируса школьников в Красноярске отправляют на дистанционное обучение

В Красноярске некоторые классы из-за коронавируса уходят на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за коронавируса школьников отправляют на дистанционное обучение. Но, переводят не всех, а только те классы, в которых у учеников диагностирован ковид. Об этом с своем телеграм-канале рассказал Дмитрий Горяев, глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В школах Красноярска регистрируют единичные случаи заболевания коронавирусом. После того, как в классе выявлен заболевший, весь класс в принудительном порядке отправляют на двухнедельный карантин. В это время школьники переходят к дистанционной системе обучения.

Детям, у которых проявляются признаки ОРВИ, назначается ПЦР-тест, а при наличии положительного результата, во всем классе продлевается карантин.

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев отмечает, что в прошлом году подобные оперативные действия со стороны руководства школ позволили школьникам учиться в очном режиме.