В Красноярском крае уснувший водитель наехал на бабушку с годовалым внуком и сбежал с места ДТП

В Красноярском крае уснувший водитель наехал на бабушку с годовалым внуком. Фото: пресс-служба полиции

В Курагинском районе нарушитель за рулем сбил двух человек и сбежал с места ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ДП произошло накануне днем в селе Пойлово. 53-летняя женщина вместе со своей дочерью и годовалым внуком в коляске направлялись в магазин. Поскольку тротуара нет, они шли по краю проезжей части.

Дорога была совершенно пустая, однако 42-летнему водителю «Пежо-408» не хватило пространства и он наехал на семью. В результате бабушка и ее внук сильно пострадали, они госпитализированы в районную больницу. А виновник аварии сбежал.

Через несколько часов его нашли. И выяснили, что мужчина поехал кататься без ведома владельца автомобиля. Они вместе были в салоне иномарки, но когда владелец отлучился, его приятель сел за руль и нажал на газ. Затем уснул, потому и наехал на пешеходов.

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ему грозит два штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей и заведено уголовное дело за то, что сел за руль чужого автомобиля. А это – до 5 лет заключения.

Напомним, что накануне, 6 сентября, в Красноярске водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионера и сбежал с места ДТП. А 21 августа на Взлетке мотоциклист, нарушив ПДД, проехал на красный свет перекресток Алексеева и Авиаторов и наехал на пешеходов, которые переходили улицу на разрешенный для них сигнал светофора. Пострадала одна девушка, к счастью, она жива, проходит лечение. Но мотоциклист также сбежал. А когда его нашли, признался: струсил.