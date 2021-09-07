В Красноярске открывается международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа». Фото: сайт администрации города

В Красноярске стартует международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа». Открытие состоится в среду 8 сентября в 19 часов в Малом концертном зале краевой филармонии. Поклонникам камерно-оркестровой музыки будет повод порадоваться. В программе концерта швейцарская музыка разных эпох. А на сцену вместе с Красноярским камерным оркестром выйдут швейцарский дирижер и художественный руководитель оркестра I TEMPI в Базеле Геворк Гарабекян, хедлайнер фестиваля Элиана Бюрки с альпийским горном и Мариинский духовой квинтет из Санкт-Петербурга.

Добавим, что Элиана Бюрке уже дала концерт в Красноярске – в минувшие выходные в День Столбов. На фоне скал Гранитного карьера вместе с камерным оркестром она выступила со специальной программой. Прозвучали композиции для альпийского горна и оркестра, написанные самой Бюрки. Кроме того, зрители услышали известные музыкальные сочинения, такие как «Либертанго» Астора Пьяццоллы и мелодий «The Beatles». Нужно добавить, что сам фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» проходит под патронатом мэра Сергея Ерёмина.