Музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки выступила на красноярских «Столбах». Фото: @natali_versus

День «Столбов» в Красноярске прошел в уникальном формате: среди скал перед сотнями зрителей выступила музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки. В сопровождении Красноярского камерного оркестра под руководством дирижера Михаила Бенюмова она исполнила традиционные мелодии.

Публика была в восторге от того, насколько ловко хрупкая девушка, стоя на каблуках, обращается со столь крупным музыкальным инструментом.

— Она меня поразила до глубины души. Альпийский горн, место и голос. Надеюсь теперь услышать ее в самой Швейцарии, — поделилась своими впечатлениями красноярка Наталья.

Сразу после концерта состоялось показательное выступление профессиональных спортсменов-ледолазов, а также экологический квест «Заповедными тропами».

Мэр Красноярска Сергей Еремин анонсировал, что такой формат мероприятий предшествует целому циклу аналогичных, поэтому впереди горожан ждет много интересного.