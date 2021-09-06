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Звезды6 сентября 2021 6:01

Музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки выступила на красноярских «Столбах»

Для зрителей в сопровождении оркестра она сыграла на альпийском горне
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки выступила на красноярских «Столбах». Фото: @natali_versus

Музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки выступила на красноярских «Столбах». Фото: @natali_versus

День «Столбов» в Красноярске прошел в уникальном формате: среди скал перед сотнями зрителей выступила музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки. В сопровождении Красноярского камерного оркестра под руководством дирижера Михаила Бенюмова она исполнила традиционные мелодии.

Публика была в восторге от того, насколько ловко хрупкая девушка, стоя на каблуках, обращается со столь крупным музыкальным инструментом.

— Она меня поразила до глубины души. Альпийский горн, место и голос. Надеюсь теперь услышать ее в самой Швейцарии, — поделилась своими впечатлениями красноярка Наталья.

Сразу после концерта состоялось показательное выступление профессиональных спортсменов-ледолазов, а также экологический квест «Заповедными тропами».

Мэр Красноярска Сергей Еремин анонсировал, что такой формат мероприятий предшествует целому циклу аналогичных, поэтому впереди горожан ждет много интересного.

Музыкант из Швейцарии Элиана Бюрки выступила на красноярских «Столбах»
Видео: инстаграм @@natali_versus