В Красноярском крае выявлены первые случаи заболевания коронавирусом у школьников

В Красноярске регистрируют единичные случае заболевания коронавирусом у школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зарегистрированы первые случаи коронавируса среди школьников. Об этом с своем телеграм-канале рассказал Дмитрий Горяев, глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Он сказал, что с начала года регистрируются единичные случаи заболевания ковидом среди учеников. После выявления заболевшего, весь класс обязан уйти на двухнедельный карантин. Детям, имеющим признаки ОРВИ, назначается ПЦР-тест. А при наличии положительного результата, карантин в классе продлевается на необходимое время.

Во время карантина классы будут переводиться на дистанционное обучение.

Дмитрий Горяев отмечает, что в прошлом году оперативные действия со стороны руководства школ позволили школьникам учиться «без сбоев».