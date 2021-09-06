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Здоровье6 сентября 2021 9:03

Коронавирусом в Красноярском крае заболели еще 389 человек

Скончались от инфекции 25 жителей края
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Коронавирусом в Красноярском крае заболели еще 389 человек

Коронавирусом в Красноярском крае заболели еще 389 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 389 человек в Красноярском крае подхватили коронавирус. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Красноярске (71), Лесосибирске (50) и Енисейске (31), сообщили в Роспотребнадзоре региона.

За последние 24 часа болезнь унесла жизни еще 25 людей. Всего от нее скончались 5273 жителя региона.

С начала пандемии на территории края были зафиксированы 107 483 случая заражения. Переносят болезнь, находясь дома, 34 204 контактных человека. За последние сутки, число вылечившихся пациентов составило 3128 человек.

Проведено тестов на коронавирус всего 3 541 385, из них за последние сутки 3 636.

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