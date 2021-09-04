В Енисейске полицейские нашли пропавшую трехлетнюю девочку в 1,5 километрах от дома. Скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Инцидент произошел 3 сентября в Енисейске Красноярского края. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что ее 3-летняя дочь пропала со двора. Поиски ребенка начались незамедлительно.

Одними из первых ориентировку получили сотрудники ППС Максим Бойко, Егор Толкушкин и Илья Пархомчик. Полицейские объехали практически весь город. Затем, как сказали сами стражи порядка, им «что-то подсказало» завернуть на улицу Ленина.

И полицейское чутье их не подвело. Возле дома на Ленина, 91 полицейские и нашли девочку. Это примерно в 1,5 километрах от дома, где живет малышка. В итоге на поиске малышки ушло несколько часов.

Ребенка вернули маме, которая не могла сдержать слез при встрече. Она поблагодарила сотрудников ППС и спросила дочку, где же она была. Малышка ответила, что «в садике». В пресс-службе полиции сообщают, что семья полностью благополучная:

- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что семья благополучная, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадала, на учете в ОВД не состояла. В отношении матери девочки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, - передают в МВД по Красноярскому краю.