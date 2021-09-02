В Енисейске арестовали автомобилистку, сбившую женщину и ее 10-летнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, авария произошла 30 августа в Енисейске. На Рабоче-Крестьянской улице 26-летняя девушка, находясь за рулем «Субару Импреза» сбил двух человек: 47-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Они шли по обочине. С тяжелыми травмами обоих госпитализировали.

При проверке полицейские выяснили, что женщина-водитель была пьяна. В ее крови обнаружили 0,97 мг/л алкоголя. В итоге в отношении девушки завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, девушку арестовали на 2 месяца. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.