Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2021 11:17

В Енисейске арестовали автомобилистку, сбившую женщину и ее 10-летнего сына

Заведено уголовное дело
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Енисейске арестовали автомобилистку, сбившую женщину и ее 10-летнего сына

В Енисейске арестовали автомобилистку, сбившую женщину и ее 10-летнего сына

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, авария произошла 30 августа в Енисейске. На Рабоче-Крестьянской улице 26-летняя девушка, находясь за рулем «Субару Импреза» сбил двух человек: 47-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Они шли по обочине. С тяжелыми травмами обоих госпитализировали.

При проверке полицейские выяснили, что женщина-водитель была пьяна. В ее крови обнаружили 0,97 мг/л алкоголя. В итоге в отношении девушки завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, девушку арестовали на 2 месяца. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

В Енисейске автомобилистка сбила мать и ее сына. Видео: ГИБДД24