В Енисейске пьяная автомобилистка сбила женщину и ее 10-летнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария произошла в 11 часов утра 30 августа на улице Рабоче-Крестьянской в Енисейске. 26-летняя водитель «Субару Импреза» на обочине сбила 47-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Пострадавшие выжили, но получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Медицинское освидетельствование показало, что автомобилистка была пьяна – 0,97 промилле алкоголя в крови.

- На месте происшествия работает следственно – оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.