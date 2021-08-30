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Происшествия30 августа 2021 14:00

В Енисейске пьяная автомобилистка сбила женщину и ее 10-летнего сына

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Енисейске пьяная автомобилистка сбила женщину и ее 10-летнего сына

В Енисейске пьяная автомобилистка сбила женщину и ее 10-летнего сына

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авария произошла в 11 часов утра 30 августа на улице Рабоче-Крестьянской в Енисейске. 26-летняя водитель «Субару Импреза» на обочине сбила 47-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. Пострадавшие выжили, но получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Медицинское освидетельствование показало, что автомобилистка была пьяна – 0,97 промилле алкоголя в крови.

- На месте происшествия работает следственно – оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В Енисейске автомобилистка сбила мать и ее сына. Видео: ГИБДД24