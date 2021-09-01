Обновленный бульвар Маяковского в Красноярске не понравился местным жителям

Фото: Евгений Сухарев // facebook.com

В Красноярске идет обновление сквера Маяковского. Работа еще не закончена, но ее уже раскритиковал местный общественник Евгений Сухарев. На своей страничке в Facebook он указал на странный выбор расположения лавочек, а также на то, что перед тем, как положить асфальт, здесь вырубили деревья:

- На днях теперь на бульваре Маяковского установили скамейки, аккурат посреди бетонного поля, на самом солнцепёке. Местные жители сообщают, что люди предпочитают сидеть под деревьями на бордюрах. А так как деревья все спилены "на пень", то тени эти кочерыжки дают немного. Вырубить деревья и посреди бетонного пустыря поставить скамейки - наша местная забава, - пишет Евгений.

В комментариях к посту люди его поддержали.

Фото: Евгений Сухарев // facebook.com

- Особенно меня поразили лавочки, одиноко стоящие посреди бульвара, на самом солнцепёке!

- Сами скамейки неудобные, короткая жесткая прямая спинка не располагает к посидеть.

- Когда уже Фейсбук прикрутит фейспалм в быстрые реакции, хотя бы для нас.

- Зачем посреди бульвара хаотично лавки? Вот на великах катаются там - это объезжать? чтобы не скучно было?