В Красноярске вечером 3 сентября перекроют Проспект Мира

Проект «В центре Мира» Фото: Мария ЛЕНЦ

В эту пятницу, 3 сентября 2021 года, проспект Мира в Красноярске перекроют. Об этом рассказали «КП-Красноярск» в администрации Красноярска.

Все ограничения будут введены из-за проекта «В центре Мира», который вновь запустили в последние выходные лета. 3 сентября с 18.30 на проспекте Мира запретят парковку. А с 20.30 начнутся перекрытия: от Обороны до Диктатуры Пролетариата, и от Диктатуры Пролетариата до Перенсона. Если на перекрытых участках все же останутся припаркованные авто, то сотрудникам ГИБДД придется использовать эвакуатор.

Также во время работы проекта «В центре Мира» будет запрещена парковка на Диктатуры Пролетариата. Автомобили также будут эвакуировать. Администрация просит оставлять машины на парковках возле Театральной площади и площади Революции.

Все ограничения будут сняты в воскресенье в 23.00, когда завершится «В центре Мира».