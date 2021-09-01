В Красноярске открылась физико-математическая школа-интернат

Фото: krskstate.ru // Олег КУЗЬМИН

В Красноярске на базе СФУ открылась физико-математическая школа-интернат. Об этом рассказали на официальном портале Красноярского края.

В этом году в школу укомплектовали только десятые классы. Все школьники перед зачислением прошли отбор. Из 500 человек прошли финальные испытания только 262 ребенка, из них зачислили лишь 200. На обучение помимо ребят из Красноярского края приняли школьников из разных регионов: из Иркутской, Новосибирской и Томской областей, из Бурятии и Хакасии.

Обучением ребят займутся педагоги из СФУ, всего 113 специалиста.

Сама школа-интернат расположилась в здании общежития «Перья», построенном к Универсиаде-2019. Здесь ребята будут учиться на протяжении двух лет (10-11 классы), и углубленно изучать точные науки. Самые лучшие ученики будут получать ежемесячные стипендии, а само обучение в физико-математической школе бесплатное.