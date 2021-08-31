Странная гибель двух детей в Красноярском крае: следком завел уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В деревне Малая Тумна Балахтинского района погибли двое детей – 5-летняя девочка и ее 6-летний брат. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, трагедия произошла накануне, 30 августа.

Предварительно известно, что дети находились в гостях у своей бабушки. Утром мать и бабушка ушли на работу и оставили детей одних в доме. Бабушка вернулась через несколько часов, около 11 дня. И обнаружили внуков мертвыми. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

Что стало причиной гибели детей, предстоит выяснить экспертам. На телах нет следов насильственной смерти. Одной из версий может быть отравление. В доме изъяты образцы продуктов, медицинские препараты, бытовая химия, возможно, причина в чем-то из них. Назначена судебно-медицинская экспертиза.