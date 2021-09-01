В Красноярском крае после гибели двух детей проверяют изготовителя роллов Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели двух детей, 5 и 6 лет, в деревне Малая Тумна Балахтинского района. Напомним, что 30 августа мать и бабушка с утра ушли на работу, а когда в 11 часов дня бабушка вернулась домой, она обнаружила внуков уже мертвыми.

В свою очередь, региональный Роспотребнадзор проводит проверку в отношении организации общественного питания, где работает мать погибших детей. Дело в том, что, по ее словам, дети могли отравиться роллами, которые она принесла накануне вечером из кафе. Эта версия пока не находит подтверждения, поскольку ели их все члены семьи, но последствия только у мальчика и девочки.

Как добавили в пресс-службе ведомства, в последние несколько дней обращения от жителей Балахтинского района с жалобами на признаки пищевого отравления или острых кишечных инфекций в медицинские учреждения не поступали.

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