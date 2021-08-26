Завершены поиски пропавшей 10-летней девочки в Красноярске. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтеры»

Нашлась пропавшая в Красноярске Полина Кованева. 10-летняя школьница 25 августа ушла гулять в районе Парка Гагарина и до утра от нее не было никаких известий. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«Девочка пришла сама. Жива-здорова», - сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.

Ранее сообщалось, что у девочки при себе был мобильный телефон, но она так и не вышла на связь ни с кем из близких.

Теперь представителям спецслужб предстоит выяснить, где находилась Полина все это время и какие отношения у нее складываются с близкими людьми. Если выяснится, что ребенок подвергался насилию или каким-либо другим угрозам, то семья будет взята на контроль.