Где всю ночь могла находиться пропавшая в Красноярске 10-летняя девочка

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

10-летняя Полина К. пропала вечером 25 августа. В 16:30 часов школьница вышла из своего дома на улице Первых Пионеров, 13 погулять во двор. Казалось бы, что могло произойти? Но и через час, ни через два, домой она так и не вернулась.

Родственники пытались дозвониться до девочки, и ее телефон был доступен, но трубку никто не брал, а после 22:00 часов сотовый перестал принимать сигнал. Дядя девочки отправился на поиски, но ребенка нигде не было, тогда мужчина уже обратился в полицию.

Ребенка искали более 100 человек: и полицейские, и волонтеры, и местные жители. Но школьница будто провалилась сквозь землю. Наступил вечер, затем ночь, утро – никаких следов. И только в 10 часов 26 августа девочка нашлась. Все кажется максимально прозаичным – ребенок остался у подруги, но вопросов возникает все равно много…

Соседи семьи рассказали «КП-Красноярск», что безоблачным детство Полины назвать нельзя: мама девочки лишена родительских прав, отец живет отдельно и судьбой дочери особо не интересуется. Любящие материнские объятия, доброе слово от папы, все, что большинство детей воспринимают, как должное, для Полины просто недоступно:

Опекунами ребенка являются бабушка и дядя. С ними она жила, от них же и ушла. Зачем? Можно догадываться, семья ведь на учете не состоит. Но сколько в Красноярске таких «благополучных» семей, а на деле что? Но из счастливой семьи дети не убегают.

То же касается и подруги. Неужели девочку оставили одну на весь день, и никто не поинтересовался, почему Полина так задерживается в гостях и не торопится идти домой? Или может беглянка просто соврала, мол, разрешили переночевать, но почему никто не уточнил, не позвонил бабушке, дяде Полины?

На все эти вопросы предстоит ответить полиции. Сейчас опрашивается подружка, ее родители. А доселе благополучной семье Полины все-таки придется пообщаться с ПДН и органами опеки. Если выяснится, что ребенок подвергался насилию или каким-либо другим угрозам, то решение будет соответствующим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушла гулять и не вернулась: 10-летняя девочка пропала в Красноярске

В Красноярске попала 10-летняя девочка. Полина К. оправилась гулять на улицу 25 августа, но спустя несколько часов так и не вернулась домой. Полина пропала из двора по адресу улица Первых Пионеров,13, что в Железнодорожном районе города. (подробнее)

Завершены поиски пропавшей 10-летней девочки в Красноярске

Нашлась пропавшая в Красноярске Полина К. 10-летняя школьница 25 августа ушла гулять в районе Парка Гагарина и до утра от нее не было никаких известий. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. (подробнее)