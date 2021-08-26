Ушла гулять и не вернулась: 10-летняя девочка пропала в Красноярске. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтеры»

В Красноярске попала 10-летняя девочка. Полина Кованева оправилась глутяь на улицу 25 августа, но спустя несколько часов так и не вернулась домой.

Как сообщается в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтеры», Полина пропала из двора по адресу улица Первых Пионеров,13, что в Железнодорожном районе города.

У школьницы был с собой телефон, но на связь она не выходит. Сейчас ее поисками занимается полиция и волонтеры.

Девочка была одета в темно-синие джинсы, фиолетовую футболку, синюю кепку и золотистые (желтые) кроссовки.

КОНКРЕТНО

Приметы: рост около 120 см, плотного телосложения, круглое лицо, светло-русые короткие волосы, карие глаза.

ВАЖНО!

Всех, кому что-либо известно о нахождении Полины Кованевой, просят связаться с волонтерами по телефону +7 950 99-66-066 или позвонить в дежурную часть полиции (391) 221-34-42.