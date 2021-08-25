Житель Красноярска за ночь поджег три автомобиля и магазин

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Все случилось минувшей ночью в микрорайоне Северный в Красноярске. В полицию обратились трое местных жителей, которые рассказали, что кто-то сжег их автомобили.

Вскоре полицейские вышли на след поджигателя. Им оказался 34-летний мужчина с криминальным прошлым. Кроме того, оказалось, что помимо автомобилей, он поджег торговый павильон из-за конфликта с продавцами. Красноярец задержан.

- В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом № 11 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что недавно похожий инцидент произошел в Солнечном. Там 61-летний мужчина побил камнями 21 автомобиль.