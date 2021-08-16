В Красноярске странный мужчина повредил 21 автомобиль

В Красноярске мужчина повредил 21 автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали мужчину, который повредил 21 автомобиль. Теперь гражданину придется пояснить мотивы своего странного отношения к чужому имуществу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал в пресс-службе полиции города.

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

Нынешним утром, 16 августа, в отдел полиции № 9, это микрорайон Солнечный, стали обращаться автовладельцы с одинаковыми заявлениями: ночью кто-то разбил окна их автомобилей, которые стояли во дворе дома №30 на улице 40 лет Победы. Пострадавших оказалось более двух десятков. Полицейским удалось вычислить предполагаемого виновника, а сотрудники патрульно-постовой службы его задержали и доставили в дежурную часть.

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

64-летний мужчина сознался в том, что разбитые машины – его рук дело: был пьян, взял камень и начал громить иномарки. И не только иномарки. А вот почему, зачем, вопрос остается открытым. Впрочем, очевидцы уверяют, что он повторял: "Понабрали машин, богатые". На месте работает следственно-оперативная группа. Подсчитывается ущерб. И наверняка он будет немалым.