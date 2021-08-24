По распоряжению министра экологии в Красноярском крае отстрелят пять медведей. Фото: природный парк "Ергаки"

По распоряжение регионального министра экологи и рационального природопользования в Красноярском крае отстрелят пять особей бурых медведей. Конкретно речь идет об Идринском районе, где в последнее время опасные хищники часто выходят из леса и наводят страх на сельских жителей. Особенно это актуально сейчас в сезон сбора ягод и грибов.

В минэкологии пожаловались администрация района и обществе охотников «Убрус». В документе, который подписал Павел Борзых, указывается, что отстрелить медведей необходимо в срок до конца октября, то есть пока они не ушли в спячку. Причем не имеет значения, самка это или самец, условие – «особь, представляющая угрозу жизни человека», то есть взрослая.

Добавим, что количество хищников в Красноярском крае составляет около 40 тысяч. Многие выходят из леса, потому что возле человека проще прокормиться. Другие, в основном молодняк, ищут новые для себя места обитания. Встреча с ними зачастую приводит к трагедии. Так нынешним летом в природном парке погибли два человека – 16-летний подросток, подрабатывавший там и турист из Москвы.