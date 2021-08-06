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Общество6 августа 2021 8:14

Журналист Антон Красовский едва не остался без места в самолете до Якутии

Компания-перевозчик продала лишние билеты на рейс и люди не вмещались на борт
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Журналист Антон Красовский едва не остался без места в самолет до Якутии. Фото: Телеграмм-канал "Гей на передержке"

Журналист Антон Красовский едва не остался без места в самолет до Якутии. Фото: Телеграмм-канал "Гей на передержке"

Известный российский журналист Антон Красовский едва не остался без места в самолете до Якутска. В аэропорту Новосибирска выяснилось, что авиакомпания продала лишние билеты на борт воздушного судна. Об этой ситуации он рассказал в своем телеграмм-канале.

- «Якутские авиалинии» продали лишние билеты. Все не вмещаются в самолет. Такая прекрасная компания! - говорит Красовский на видео.

Журналист рассказал подписчикам, что в Якутии он планирует съемку нового выпуска своей программы «Антонимы». Видя плотную дымку с борта самолета на севере Красовский называет ее настоящим адом.

- Это, что вы видите сверху, дым. Весь самолет заволокло запахом, все сидят в намордниках. Впечатляющее зрелище. Думал, что это как в Москве в 2010-м, но это гораздо хуже, - заключил Красовский.