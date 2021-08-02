Без медалей не остались: подводим промежуточные итоги успехов красноярских спортсменов на Олимпиаде в Токио-2020

Личный архив Юлии Зыковой

Олимпийские игры в Токио-2020 идут уже больше недели. За это время вступить в борьбу за медали успели все красноярские спортсмены. Всего от нашего региона их заявлено семеро:

Триатлон – братья Дмитрий и Игорь Полянский;

Регби-7 – представительница «Енисей-СТМ» Байзат Хамидова;

Борьба – Ольга Хорошавцева и Ханум Велиева;

Волейбол – либеро ВК «Енисей» Дарья Пилипенко.

Пулевая стрельба – Юлия Зыкова.

Пока единственная «красноярская» медаль у звезды мировой стрельбы Юлии Зыковой, она завоевала «серебро» в стрельбе из винтовки из трех позиций.

Триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские остались без наград. В индивидуальном зачете они расположились на 32 и 43 местах соответственно, в смешанном марафоне результат лучше – 14 место.

Байзат Хамидова вместе со сборной по регби-7 заняла 8 место. До медалей не добралась и Ханум Велиева, уступив в четвертьфинале турнира по борьбе спортсменке из Монголии Баттсетсег Соронзонболд.

Уже вступила в борьбу за награды Дарья Пилипенко, в первом матче наша сборная по волейболу уверенно победила американок – 3:0. Вскоре завоевать награду попытается Ольга Хорошавцева, которая представляет Россию в борьбе (весовая категория 53 кг).

Наибольшего успеха на текущий момент добилась Юлия Зыкова – она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в стрельбе из винтовки с трех позиций 50 метров.

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