Тренер Зыковой Александр Черемных: «Юля показала отличный результат для первой Олимпиады»

Юлия Зыкова, фото из личного архива тренера

Красноярская спортсменка Юлия Зыкова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио! 25-летняя атлетка из России в финальной борьбе заняла второе место в дисциплине «стрельба из винтовки в трёх положениях, 50 метров».

Борьба за золотую медаль была ну очень напряженная. По итогам квалификации Юля Зыкова уверенно лидировала и установила новый олимпийский рекорд, получив 1182 балла. А вот в финале пришлось серьезно побороться. Уступив всего 2 очка спортсменке из Швейцарии, красноярка принесла сборной еще одну серебряную медаль в копилку.

Корреспонденту «Комсомольской правды» после выступления спортсменки удалось кратко побеседовать с тренером серебряной медалистки Александром Черемных. К сожалению, он не смог от начала и до конца посмотреть, как же боролась за медаль его воспитанница, но внимательно следил за результатами.

- У нас постоянно связь пропадает в поезде. Честно говоря, отрезками наблюдал за выступлением Юли Зыковой. Очень рад за неё!) По приезде планирую посмотреть повтор финала. Она большая молодчинка! План минимум выполнен, медаль у неё есть. С Юлей уже списывался, поздравлял с результатом. Она, конечно, очень разочарована, всего 2 балла разница. Но для первой Олимпиады это отличный результат. Юля первая спортсменка из Красноярского края, отправившаяся выступать в пулевой стрельбе. И с первого раза медаль, - пишет тренер.

К Александру Юля Зыкова попала в 2011 году, после гибели её первого тренера Аркадия Рудого. До этого момента олимпийская чемпионка тренировалась вместе с Черемных около 3-лет.

- Мы познакомились с Юлей в 2007 году, когда она только пришла к Аркадию Михайловичу. У неё довольно быстро пошли хорошие результаты, еще наш тренер говорил, что Юля далеко пойдет и все в её руках – Вот, к примеру, в ноябре 2007 года она начала заниматься, а уже в декабре 2008 года на всероссийских соревнованиях в Новокузнецке она выполнила мастера спорта. И вот как раз в тот год, когда погиб тренер, она стала на первенствах России занимать призовые места, то есть, уже было видно, что у неё есть задатки, просто их нужно развивать, - делится воспоминаниями тренер.

Зыкова, по словам Черемных, по своей натуре очень целеустремленная личность. Она настоящий боец, всегда готова идти до конца, никогда не сдается и не опускает рук, даже если результат совершенно не тот, к которому стремилась. Юля уехала на игры в самом боевом, в положительном настрое и показала отличный результат для своей первой Олимпиады.

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СПРАВКА: Юлия Зыкова – 25-летняя красноярская спортсменка, участница Сборной России на Олимпийских Играх в Токио-2020, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, победительница VII Всемирных военных игр и II Европейских игр, трёхкратная чемпионка Европы, призёр чемпионата мира. Выступает в двух дисциплинах:

«Пневматическая винтовка, 10м»

«Малокалиберная винтовка, 3 положения, 50м».