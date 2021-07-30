Впервые в истории: красноярские триатлонисты выйдут на старт финала смешанной эстафеты в составе сборной России на олимпиаде

Дмитрий Полянский Фото: redyarsk.ru.

Красноярские триатлонисты вновь выступят на Олимпиаде в Токио в составе сборной России. На этот раз – 31 июля в смешанной эстафете. Примечательно, что такая дисциплина впервые проводится на Олимпийских играх.

Команда для старта формируется из 4 спорстменов – 2 мужчин и двое женщин. Сборная должна выступить в трёх видах спорта – плаванье, велогонка и бег. Участвовать будут два спортсмена из Красноярска – братья Игорь и Дмитрий Полянские, а также еще две россиянки - Анастасия Горбунова и Александра Разаренова.

- Основной сбор перед олимпиадой получился немного скомканным, поэтому подготовка выдалась не такая большая как хотелось бы. Перед другими Олимпийскими играми я плотно готовился по 2-3 месяца. Встретили в Токио нас хорошо, было очень сильное эмоциональное состояние на тему, что все-таки Олимпийские игры состоялись и это все так здорово. Завтра у нас эстафетная гонка впервые в истории Олимпийских игр. Раньше разыгрывался один комплект медалей, а теперь два. Постараемся сделать все возможное, настрой боевой. Эстафета – это короткая дистанция, поэтому с самого старта и до финиша нужно работать до максимума, каждый этап занимает не более 20 минут, - рассказал в интервью 7 каналу Дмитрий Полянский.