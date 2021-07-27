Красноярское кафе «Кантри» ожидает судебная экспертиза

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском краевом суде состоялось заседание по рассмотрению апелляции прокуратуры на отказ в сносе скандального кафе «Кантри». В пресс-службе ведомства сообщают, что ходатайство прокуратуры было удовлетворено:

- Судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила ходатайство прокуратуры о назначении по делу судебной экспертизы для определения класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости рядом стоящего здания по пр. Мира, 102 в целях определения необходимого пожарного расстояния между зданиями, - передают в прокуратуре.

Напомним, что в марте текущего года суд отказал в сносе здания кафе «Кантри». А 2 года назад МВД завело уголовное дело по строительству кафе. Однако с тех пор об изменениях в расследовании известно не так много.

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