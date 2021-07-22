Активист Ольга Рычкова и партия «Новые люди» утверждают: покупатели жилья нуждаются в защите

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Что вместе с новой квартирой может получить добросовестный покупатель? Щели толщиной в палец на стыках плит, батареи, неправильно заведённые в систему отопления, протекающие крыши. Ольга РЫЧКОВА, блогер из Красноярска, объясняет: по закону исправить эти недоработки за пять лет обязан застройщик.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Вот только за эти пять лет предприятие, на которое возложили ответственность, может стать банкротом. И покупатель за свои деньги будет решать проблемы, подброшенные застройщиком.

Активист Ольга Рычкова Фото предоставлено партией "Новые люди"

— Права покупателя квартиры в России не защищает никто, — удивляется Ольга РЫЧКОВА. — Обманутых дольщиков у нас защитили. Но если застройщик передает недоделанную квартиру честному покупателю, то есть фактически обманывает его, это никого не волнует…

По образованию Рычкова инженер-землеустроитель. Работала в краевой кадастровой палате. И видит не только проблему, но и способ ее решения.

— Чтобы покупатель въезжал в квартиру, пригодную для жизни, нужно на местном уровне регулировать процесс приемки дома. Дополнить правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, — объясняет Ольга РЫЧКОВА.

Ольга РЫЧКОВА намерена предложить свой рецепт депутатам краевого Законодательного Собрания: партия «Новые люди» уже поддержала идею активистки.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Цель партийной деятельности Новых людей: переориентировать государство с заботы о чиновниках на службу гражданам.