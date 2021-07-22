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Общество22 июля 2021 11:04

Активист Ольга Рычкова и партия «Новые люди» утверждают: покупатели жилья нуждаются в защите

Источник:kp.ru
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Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Что вместе с новой квартирой может получить добросовестный покупатель? Щели толщиной в палец на стыках плит, батареи, неправильно заведённые в систему отопления, протекающие крыши. Ольга РЫЧКОВА, блогер из Красноярска, объясняет: по закону исправить эти недоработки за пять лет обязан застройщик.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Вот только за эти пять лет предприятие, на которое возложили ответственность, может стать банкротом. И покупатель за свои деньги будет решать проблемы, подброшенные застройщиком.

Активист Ольга Рычкова Фото предоставлено партией "Новые люди"

Активист Ольга Рычкова Фото предоставлено партией "Новые люди"

— Права покупателя квартиры в России не защищает никто, — удивляется Ольга РЫЧКОВА. — Обманутых дольщиков у нас защитили. Но если застройщик передает недоделанную квартиру честному покупателю, то есть фактически обманывает его, это никого не волнует…

По образованию Рычкова инженер-землеустроитель. Работала в краевой кадастровой палате. И видит не только проблему, но и способ ее решения.

— Чтобы покупатель въезжал в квартиру, пригодную для жизни, нужно на местном уровне регулировать процесс приемки дома. Дополнить правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, — объясняет Ольга РЫЧКОВА.

Ольга РЫЧКОВА намерена предложить свой рецепт депутатам краевого Законодательного Собрания: партия «Новые люди» уже поддержала идею активистки.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Цель партийной деятельности Новых людей: переориентировать государство с заботы о чиновниках на службу гражданам.