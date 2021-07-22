Новая поликлиника в Таежном откроется в этом году. Фото: Борис Ангарский

Поликлиника полностью укомплектована, построена, что называется под ключ, говорит директор по капитальному строительству Богучанского алюминиевого завода Евгений Завалишин: «Там есть все, что нужно для эффективной работы врачей и нормального функционирования медицинского учреждения. От операционной и рентген кабинета с кушетками до компьютеров. Закуплен весь нужный инструмент и для гаража, и для подсобных помещений».

Уже оформлено право собственности на само здание, которое введено в эксплуатацию. Работа по оформлению документации продолжается. Впереди – прохождение лицензирования.

Открытия новой поликлиники с нетерпением ждут и жители, и врачи поселка Таежный.

Заведующая Таежнинской участковой больницей Екатерина Уделько. Фото: Борис Ангарский

"Сегодня больница находится в старом здании, которое строилось как детский садик. Ее перевели туда, потому что первое, еще деревянное, - сгнило от сырости и времени, - рассказывает заведующая Таежнинской участковой больницей Екатерина Уделько, - работать в слабо приспособленных помещениях сложно - они едва соответствуют современным высоким нормам и стандартам здравоохранения. Мы очень ждем, когда сможем принимать пациентов в достойных условиях".

Детский сад в Таежном. Фото: Борис Ангарский

Поликлиника с дневным стационаром на 12 мест рассчитана на 100 посещений в смену. Это один из важных социальных объектов, построенных компанией РУСАЛ в Таежном. Создание условий не только для работы, но и для нормальной комфортной жизни посреди тайги изначально было главной задачей, которую несколько лет назад поставил основатель компании Олег Дерипаска. Кроме новой поликлиники в Таежном возведены два детских садика на 250 мест каждый (один из них уже передан в муниципальную собственность и ждет к осени открытия), а также школа.