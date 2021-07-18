Из-за смога от лесных пожаров в Якутии остановили движение паромов по реке Лена

Ситуация в Якутии фото: соцсети

Серьезные пожары в Якутии вносят собственные коррективы в привычную жизнь местных жителей. Так, с 18 июля на реке Лена остановлено движение пароходов из-за плохой видимости. Сильный смог затянул все небо, передвигаться по реке стало просто небезопасно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такое решение коснется не только пароходов. Под запрет попали маломерные и скоростные суда. Как только видимость улучшится, и обстановка станет безопасной – движение вновь возобновится. А пока жителям Якутии рекомендуют воздержаться от любых поездок.

Напомним, лесные пожары в Якутии свирепствуют с середины июня. За это время ситуация осложнилась настолько, что власти ввели режим ЧС. Как сообщает Авиалесоохрана, всему виной не только человеческий фактор, но и природный. В Республике уже месяц держится аномальная жара, количество осадков невелико, а на небе бушуют сухие грозы.