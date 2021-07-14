Еще 451 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Количество заболевших резко выросло Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 451 человека. За все время в регионе зафиксировано 82 692 случая заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 115 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 874 пациентов. Количество выздоровевших пока отстает от количества зараженных.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 15 человек. Общей сложности от болезни скончались 4120 красноярцев.

- На сегодня 46 808 человек под наблюдением врачей (+4 233 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2901. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 069 657 (+14 130 за последние сутки). На 13.07.2021 привито I компонентом 494 015 человек, II компонентами 343 595 человек, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.