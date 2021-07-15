Сервисы о движении общественного транспорта в Красноярске временно не работают Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщению пресс-службе городской администрации, сервисы о движении общественного транспорта не работают с 08:00 часов по 20:00 часов 15 июля:

- Это связано с проведением необходимых технических работ на серверном оборудовании. После завершения работ, все системы заработают в штатном режиме, - передают в мэрии Красноярска.

Нельзя воспользоваться сейчас следующими сервисами:

- портал информирования; - мобильная версия портала информирования; - центр автоматической обработки звонков – Call-центр. - приложения, использующие данные портала информирования.

В мэрии советуют учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов и приносят извинения за временные неудобства.

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