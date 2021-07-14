Автобусы Красноярска 2021: список маршрутов, подвижной состав, стоимость проезда Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский общественный транспорт представлен на дорогах города четырьмя видами: автобус, троллейбус, трамвай, электричка. Однако, остановимся на том, что собой представляют автобусы Красноярска 2021. Сейчас идет активная замена подвижного состава, оптимизация маршрутов, сезонно вводят дачные автобусы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

История красноярского автобуса

Автобус в качестве общественного транспорта появился в Красноярске в далеком 1927 году, до этого времени по улицам города ездили извозчики.

Изначально по Красноярску курсировали 4 16-местных автобуса. Полноценное автобусное движение в Красноярске появилось лишь семь лет спустя – в 1934 году. Расцвет красноярского автобуса пришел уже на послевоенный период, после чего случился затяжной коллапс в 90-х. Сейчас же автобусы Красноярска 2021 являются главным общественным транспортом краевой столицы.

Автобусы Красноярска 2021

Сейчас в Красноярске работают 56 пассажирских автобусных маршрутов. Они делятся на муниципальные (2 организации) и частные (37 организаций).

- Общая протяженность автобусной сети в Красноярске – около 2 тысяч километров.

- Стоимость проезда на автобусе в Красноярске 2021 – 26 рублей. Оплатить проезд можно лично кондуктору – это все еще самый популярный способ. Однако сейчас любой может заплатить за проезд через приложение «Транспорт Красноярска» по QR-коду, по транспортной карте, а также банковской картой. Цена билета все та же – 26 рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Подвижной состав красноярских пассажирских автобусов составлен из моделей ЛиАЗ, МАЗ, MAN, «Волжанин», а также ПАЗ – как старого поколения (постепенно выводится), так и нового. При этом, как сообщает красноярский дептранс, одной из важнейших задач на сегодня является оснащение города автобусами экологического класса ЕВРО-4 и ЕВРО-5).

Популярность красноярского автобуса 2021

В мэрии Красноярска сообщают, что в общей сложности общественным пассажирским транспортом в будний день пользуются около 680 тысяч человек, а в год – около 205 миллионов человек.

Каждый день на улицы города выходят 882 единицы общественного транспорта. В это число, помимо автобусов, также входят трамваи и троллейбусы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервисы Online

Для удобства пассажиров в Красноярске разработали удобные online-сервисы по отслеживанию общественного транспорта, которые можно установить на свой смартфон. Кроме того, информацию о маршрутах можно узнавать и непосредственно на сайте Красгортранса.

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